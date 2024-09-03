Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:29, 3 сентября 2024Экономика

Один из крупнейших немецких производителей отзовет партию электрокаров из-за проблем

BMW отзовет более 140 тысяч Mini Cooper SE из-за риска перегрева батарей

Фото: David Zalubowski / AP

Один из крупнейших немецких производителей, компания BMW отзовет партию электрокаров из-за риска перегрева батарей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отзывная кампания затронет более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE, которые были выпущены европейскими предприятиями с ноября 2018 по январь 2024 года. Это коснется более 12,5 тысячи автомобилей в США и около 39 тысяч в Германии.

Представители автоконцерна признали, что из-за несовершенства аккумуляторов батареи могут перегреться и загореться, даже когда автомобиль не движется. Производитель намерен использовать софт, который сможет определить наличие проблемы и заменить подобные аккумуляторы.

Ранее стало известно об отзывной кампании Tesla в США, под которую попали 9136 внедорожников Model X. Причина такого шага — проблемы с обшивкой крыши, которая может оторваться, увеличивая риск столкновения. За полгода Tesla уже отозвала около 2,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью. По этому показателю ее опережает лишь Ford Motor, которая отозвала в Америке около 3,6 миллиона автомобилей.

Не обошлось без отзывов и у Toyota — компания вернет 3864 автомобиля LC 300, LX 500D, LX 600, проданные в России с 30 сентября 2021 года по настоящее время. Причиной отзыва оказались проблемы с трансмиссией: на нейтральной передаче диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, что повышает риски аварии.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по учебному центру ВСУ. «Искандер» мог уничтожить сотни специалистов в момент построения личного состава

      Один из крупнейших немецких производителей отзовет партию электрокаров из-за проблем

      В Госдуме высказались о запрете голливудского кино в России

      Стеснительным россиянам подсказали простой способ найти пару

      Российские военные предотвратили воздушную атаку ВСУ по Курской области

      Путин дал оценку отношениям с Монголией

      Россиян предупредили о последствиях приема просроченных лекарств

      Раскрыта новая схема мошенничества с арендой жилья

      Бывшая жена Аршавина впервые появилась на публике после 10 операций на носу

      Лидер Pink Floyd поблагодарил россиян за победу над нацизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше