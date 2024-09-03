Один из крупнейших немецких производителей отзовет партию электрокаров из-за проблем

BMW отзовет более 140 тысяч Mini Cooper SE из-за риска перегрева батарей

Один из крупнейших немецких производителей, компания BMW отзовет партию электрокаров из-за риска перегрева батарей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отзывная кампания затронет более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE, которые были выпущены европейскими предприятиями с ноября 2018 по январь 2024 года. Это коснется более 12,5 тысячи автомобилей в США и около 39 тысяч в Германии.

Представители автоконцерна признали, что из-за несовершенства аккумуляторов батареи могут перегреться и загореться, даже когда автомобиль не движется. Производитель намерен использовать софт, который сможет определить наличие проблемы и заменить подобные аккумуляторы.

Ранее стало известно об отзывной кампании Tesla в США, под которую попали 9136 внедорожников Model X. Причина такого шага — проблемы с обшивкой крыши, которая может оторваться, увеличивая риск столкновения. За полгода Tesla уже отозвала около 2,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью. По этому показателю ее опережает лишь Ford Motor, которая отозвала в Америке около 3,6 миллиона автомобилей.

Не обошлось без отзывов и у Toyota — компания вернет 3864 автомобиля LC 300, LX 500D, LX 600, проданные в России с 30 сентября 2021 года по настоящее время. Причиной отзыва оказались проблемы с трансмиссией: на нейтральной передаче диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, что повышает риски аварии.