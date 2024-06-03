Toyota решила отозвать почти четыре тысячи автомобилей

Росстандарт: Toyota объявила об отзыве нескольких тысяч автомобилей

Toyota решила, что отзовет с российского рынка 3864 автомобиля, сообщает Росстандарт со ссылкой на ООО «Тойота Мотор» — официального представителя этой компании на российском рынке. Программа стартовала 31 мая 2024 года. Отзыву подлежат автомобили LC 300, LX 500D, LX 600, проданные в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва оказались проблемы с трансмиссией. Выяснилось, что на нейтральной передаче диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин. Таким образом часть мощности двигателя продолжает передаваться на колеса. Если такое произойдет с автомобилем на ровной поверхности, а водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, то машина может незначительно сдвинуться вперед, что повысит риски аварии.

Ожидается, что владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, получат от компании письма или звонок по телефону с сообщением о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы обещают провести бесплатно.

Впрочем, можно и самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с соответствующим перечнем.

В апреле 2024 года Toyota сократила мировые продажи автомобилей на 4,5 процента, до 835 788 единиц. Такую динамику зафиксировали из-за резкого падения спроса в Китае и Японии. Однако в Европе количество проданных машин, напротив, выросло.

А по итогам 2023 года Toyota увеличила выпуск почти на 11 процентов. Таким образом, концерн достиг рекордного за всю его историю результата в 9,23 миллиона единиц. В 2022 году Toyota Motor занял первое место в списке крупнейших автопроизводителей мира.