МО: младший лейтенант увеличил дальность БПЛА, выбив ВСУ с занимаемых территорий

Начальник связи батальона младший лейтенант Алексей Швыдов, несмотря на трудные погодные условия и активные обстрел артиллерией противника, установил на вышку ретранслятор, чтобы увеличить дальность применения БПЛА. Одно это действие позволило батальону выбить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых территорий, заявили в Минобороны, передает ТАСС.

В пресс-службе оборонного ведомства рассказали, что продвижение ВС России на этом участке боевого соприкосновения осложнялось условиями местности, которые мешали эффективно применить артиллерию и приблизиться к позициям противника так, чтобы мож.но бло использовать беспилотники.

«Как только ретранслятор был установлен, с помощью квадрокоптера были вскрыты позиции вражеской артиллерии, после чего они подверглись обстрелу», — добавили в МО РФ. В результате натиска ВС России ВСУ отступили.

Ранее журналист из Германии Юлиан Репке предупредил ВСУ о серьезной угрозе для их обороны — продвижение ВС России под Угледаром. В этом случае оборона города станет невозможной.