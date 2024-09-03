Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:55, 3 сентября 2024Мир

В Германии предупредили о серьезной угрозе для ВСУ

Журналист Репке: продвижение армии России угрожает ВСУ в Угледаре

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Продвижение Российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом предупредил журналист из Германии Юлиан Репке в социальной сети X.

«Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. Город станет практически невозможно оборонять», — написал Репке, уточнив, что российские войска уже продвигаются в западном направлении.

Российские силы начали штурм Угледара под Донецком 1 сентября. Это стало возможно из-за переброски украинских резервов под Селидово. 2 сентября российские военные стали охватывать город с флангов и продвинулись к северу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      Харрис заявила о напряженной предвыборной гонке с Трампом

      Спецпредставитель Путина призвал ужесточить наказание для авиадебоширов

      В Германии предупредили о серьезной угрозе для ВСУ

      Звезда OnlyFans рассказала о необычном разговоре со священником

      Назван список блюд для гостей ВЭФ

      Осужденному предложили на выбор яд, пулю в голову и электрический стул

      Россиянка побывала в Италии и посоветовала бежать от некоторых типов местных мужчин

      В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР

      Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше