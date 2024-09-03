В Германии предупредили о серьезной угрозе для ВСУ

Журналист Репке: продвижение армии России угрожает ВСУ в Угледаре

Продвижение Российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом предупредил журналист из Германии Юлиан Репке в социальной сети X.

«Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. Город станет практически невозможно оборонять», — написал Репке, уточнив, что российские войска уже продвигаются в западном направлении.

Российские силы начали штурм Угледара под Донецком 1 сентября. Это стало возможно из-за переброски украинских резервов под Селидово. 2 сентября российские военные стали охватывать город с флангов и продвинулись к северу.