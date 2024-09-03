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03:43, 3 сентября 2024Из жизни

Осужденному предложили на выбор яд, пулю в голову и электрический стул

В США осужденному предложили выбор между ядом, электрическим стулом и пулей

Фото: Tyler Rutherford / Unsplash

В США приговоренному к высшей мере наказания предложили выбрать вид казни. Об этом пишет RadarOnline.com.

В штате Южная Каролина 20 сентября 2024 года пройдет первая казнь с 2011 года. Штат приостановил исполнение смертных приговоров из-за трудностей с получением инъекционных препаратов: фармацевтические компании стали отказываться от поставок, не желая ассоциироваться с негативными событиями и тюрьмами. Новый закон, позволяющий сохранять конфиденциальность поставщиков препаратов, открыл путь к возобновлению казней.

Фредди Юджин Оуэнс, осужденный в 1997 году за расправу над продавцом, станет первым заключенным, казненным с 2011 года. Ему предстоит выбор между тремя способами казни: инъекцией с ядом, электрическим стулом и пулей в голову. Последняя казнь — это новый вариант в Южной Каролине. Власти заявили, что если Оуэнс откажется выбирать, его ждет электрический стул.

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У Департамента исправительных учреждений штата есть пять дней, чтобы подтвердить доступность всех трех методов и убедиться, что препарат для инъекций надлежащего качества и правильно смешан.

Оуэнс может попросить губернатора Генри Макмастера о помиловании. В прошлом ни один губернатор Южной Каролины не одобрял подобные прошения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США решил сохранить преступнику жизнь за 20 минут до приведения приговора в исполнение, чтобы рассмотреть его прошение. Рубен Гутьеррес был осужден за расправу над 85-летней женщиной в ее собственном доме в 1998 году.

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