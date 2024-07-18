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19:12, 18 июля 2024Из жизни

Преступнику решили сохранить жизнь за 20 минут до казни

В США казнь убийцы отложили за 20 минут до смертельной инъекции

Фото: Texas Department of Criminal Justice / AP

Верховный суд США сохранил преступнику жизнь незадолго до приведения приговора в исполнение, чтобы рассмотреть его прошение. Об этом пишет Associated Press.

Рубен Гутьеррес был осужден за расправу над 85-летней женщиной в ее собственном доме в 1998 году. Прокурор назвал мотивом мужчины желание украсть 600 тысяч долларов (53 миллиона рублей), которые жертва прятала в спальне. Гутьерреса приговорили к казни, однако он продолжал заявлять о своей невиновности.

Мужчина потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать его непричастность к делу. Адвокаты Гутьерреса утверждали, что за время разбирательства суд не получил никаких вещественных или судебно-медицинских доказательств, позволяющих законно лишить жизни их клиента. С соответствующим обращением они обратились в высшую судебную инстанцию страны. За 20 минут до смертельной инъекции Гутьерресу сообщили, что Верховный суд США решил рассмотреть его апелляцию, поэтому казнь откладывается.

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Пресс-секретарь тюрьмы рассказала, что, услышав новость, преступник расплакался. После Гутьеррес помолился с тюремным священником и заявил, что Бог велик.

Прокуроры выступили против решения Верховного суда. Известно, что Гутьерресу не первый раз дают отсрочку от исполнения приговора. По мнению обвинения, адвокаты специально оттягивают завершение дела.

Ранее сообщалось, что в США психически больную женщину, проведшую за решеткой 43 года, признали невиновной. Ее адвокаты выяснили, что преступление на самом деле совершил полицейский.

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      Юлия Юткина
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