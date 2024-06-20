Невиновная женщина провела за решеткой 43 года. Почему ее посадили без улик и кто на самом деле совершил преступление?

В США невиновная женщина провела за решеткой 43 года

В 1980 году заголовки американских газет пестрели сообщениями о жестокой расправе над сотрудницей библиотеки. Виновной в тяжком преступлении признали 20-летнюю Сандру Хемме и без весомых доказательств приговорили к пожизненному заключению. Хемме провела за решеткой 43 года, когда ее адвокаты наконец убедили суд в том, что преступление на самом деле совершил полицейский. Как сотруднику полиции удалось избежать наказания и почему вместо него в тюрьму посадили психически больную женщину — в материале «Ленты.ру».

В 1980 году американскую общественность взбудоражила расправа над сотрудницей библиотеки

13 ноября 1980 года 31-летняя Патрисия Йешке не вышла на работу в библиотеку города Сент-Джозеф, штат Миссури. Обеспокоенная мать отправилась на поиски Йешке и нашла ее мертвой в запертой квартире. Как пишет CNN, обнаженная женщина лежала в крови, ее руки были связаны телефонным шнуром за спиной, а горло обмотано колготками. Под головой Йешке лежал нож.

Патрисия Йешке Кадр: Rapid News Recap / YouTube

Дело стало резонансным: о нем много писали в газетах, а детективы работали по 12 часов подряд, чтобы раскрыть преступление. Спустя две недели полицейские нашли подходящую подозреваемую — психически больную Сандру Хемме. 20-летнюю девушку задержали за то, что она с ножом ворвалась в дом медсестры, когда-то ухаживавшей за ней. Хемме спряталась в шкафу и отказывалась из него выходить, пока на место происшествия не прибыла полиция.

Хемме, согласно информации The Guardian, впервые оказалась в психиатрической больнице еще в 12 лет. Тогда она начала слышать голоса в своей голове. За день до того, как Йешке нашли, Хемме выписали из больницы. Оказавшись на свободе, девушка преодолела 160 километров автостопом, заехала ночью к родителям, а через две недели попала в полицейский участок по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Ради нужных показаний полицейские пользовались нестабильным психическим состоянием женщины

Подозреваемую допрашивали почти каждый день по несколько часов подряд. Тогда Хемме все еще страдала от дереализации, слуховых галлюцинаций и боролась с наркозависимостью. Она регулярно принимала нейролептики, которые вызывали у нее мышечные спазмы. Так, у Хемме часто непроизвольно закатывались глаза.

Адвокаты обвиняемой утверждали, что полиция «эксплуатировала психическое заболевание Хемме и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов».

В некоторые моменты ее так сильно накачивали лекарствами, что она не могла даже держать голову, поэтому ее привязывали к стулу адвокаты Хемме

Хемме давала сбивчивые показания. Например, на одном допросе она заявила, что видела, как с Йешке расправился некий Джозеф Вански. Им оказался мужчина, с которым Хемме познакомилась в наркологическом отделении. Однако Вански никак не мог быть причастен к этому делу, так как в момент совершения преступления находился в центре лечения алкоголизма в другом штате.

Один из полицейских, участвовавших в расследовании дела Йешке, позже рассказал, что однажды ему пришлось остановить допрос Хемме. Девушка просто не понимала, о чем ее спрашивают.

Женщину признали виновной только из-за ее признания

Хемме стала уставать от длительного следствия. Незадолго до Рождества она написала родителям: «Хотя я и не виновна, им нужно посадить кого-то, чтобы объявить дело закрытым». Как сообщают адвокаты, девушка так сильно хотела, чтобы расследование закончилось, что весной 1981 года согласилась признать себя преступницей. Сначала судья отказывался принять показания подозреваемой, поскольку они не были полными и не могли быть таковыми.

Я действительно не знала, что сделала, пока примерно через три дня это не появилось в прессе и новостях Сандра Хемме

Однако адвокат, работавший с Хемме в тот период, помог ей убедить следствие в правдивости признания. Это было нужно только для того, чтобы суд заменил грозившую девушке казнь на пожизненное заключение. Так и произошло. В 1985 году на апелляции признание Хемме отклонили. Однако в ходе следующего судебного разбирательства, длившегося один день, посчитали единственным доказательством ее вины.

Преступление, в котором обвинили Хемме, совершил полицейский

Адвокаты Хемме в январе 2024 года предоставили суду доказательства того, что настоящим виновником преступления был 22-летний сотрудник местной полиции Майкл Холман. До осуждения Хемме его недолгое время считали одним из главных подозреваемых. Юристы заявили, что Холмана так и не посадили, потому что все улики за ним уничтожили его коллеги.

Через месяц после расправы над сотрудницей библиотеки полицейский был арестован за то, что пытался получить страховые выплаты, соврав, что его пикап угнали. Автомобиль Холмана был подозрительно похож на ту машину, которую заметили неподалеку от места преступления. Мужчина утверждал, что оставил пикап у мотеля, где провел ночь с женщиной. Однако его алиби не подтвердилось.

В тот же день, когда Йешке была найдена, Холман пользовался ее кредитной картой в магазине фотоаппаратуры. В его доме провели обыск и нашли в шкафу пару золотых сережек в виде подковы. Отец Холмана заявил, что купил это украшение для дочери. Расследование в отношении полицейского должно было продолжиться, однако внезапно приостановилось. Тогда многие улики, указывающие на виновность Холмана, от адвокатов Хемме просто скрыли.

Позже полицейский все же попал в тюрьму по другим обвинениям: его судили за страховое мошенничество и кражу со взломом. Он умер в 2015 году

Ознакомившись с материалами, предоставленными юристами Хемме, окружной судья округа Ливингстон Райан Хорсман постановил, что виновником в деле Йешке является именно Холман: на его связь с преступлением указывают все добытые улики.

Обвинительный приговор Сандре Хемме отменили в июне 2024 года

14 июня 2024 года судья Хорсман признал 63-летнюю Сандру Хемме невиновной. Он отметил, что работа адвоката, защищавшего женщину в ходе разбирательства в 1980-1985 годах, не соответствовала профессиональным стандартам. Адвокат позволил посадить свою клиентку лишь на основании ее признания, полученного неэтичными методами.

«Мы благодарны суду за признание вопиющей несправедливости, от которой Хемме страдала более четырех десятилетий», — заявила команда юристов, собиравшая доказательства невиновности женщины. Ее должны освободить в течение 30 дней, если прокурор не опротестует ее освобождение из тюрьмы.

Сандра Хемме Фото: Missouri Department of Corrections / AP

Дело Хемме помогли решить юристы из некоммерческой организации Innocence Project (проект «Невиновность»). Их цель — добиваться оправдания людей, осужденных по ошибке. Например, в октябре 2023 года благодаря работе проекта на свободу вышел мужчина, отсидевший 30 лет за изнасилование, которого не совершал.

Команда организации пообещала продолжить прилагать усилия, чтобы окончательно снять все обвинения с женщины и помочь ей воссоединиться с семьей. Адвокаты отметили, что тюремный срок Хемме — самое продолжительное неправомерное осуждение женщины в истории США.