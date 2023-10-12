Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:14, 12 октября 2023Из жизни

Отсидевшего 30 лет за изнасилование мужчину признали невиновным

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Жителя США, отсидевшего 30 лет за изнасилование, которого он не совершал, официально признали невиновным и полностью оправдали. Об этом сообщает сайт организации Innocence Project (проект «Невиновность»).

Перри Лотта приговорили к длительному тюремному сроку в 1988 году за нападение на женщину в штате Оклахома. 2 ноября 1987-го некий злоумышленник выманил пострадавшую с работы домой, приставил к ее голове пистолет, изнасиловал и ограбил. Одной из его примет, которую запомнила женщина, была золотая коронка. Лотта, у которого также был золотой зуб, задержали через два дня.

Мужчина добровольно сотрудничал со следствием и согласился принять участие в групповом опознании. Он был единственным среди подставных подозреваемых с настоящим золотым зубом — остальным налепили на зубы золотую фольгу. Пострадавшая указала на Лотта. В 2014 году она призналась, что очень нервничала и у нее не было оснований выбрать именно его.

Материалы по теме:
Наркомафия держит в страхе Нидерланды. Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
Наркомафия держит в страхе Нидерланды.Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
20 октября 2022
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все» Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все»Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
18 ноября 2022

Хотя Лотт не подходил под другие приметы преступника — в частности, женщина указала, что ее насильник был гладко выбрит, а Лотт носил усы, — его признали виновным. Суд не принял во внимание показания возлюбленной обвиняемого, которая утверждала, что он провел ночь с ней, а также полное отсутствие вещественных доказательств.

В 2010-х годах судьбой Лотта занялись сотрудники проекта «Невиновность». Проведенный ДНК-тест показал, что биологические материалы с места преступления принадлежат другому человеку. При этом окружной прокурор отказывался снять с него обвинения, но предлагал немедленно освободить, изменив их формулировку. Лотт принял предложение и вышел на свободу в 2018-м. Он сделал это, потому что один из полицейских, арестовавших его, добровольно расстался с жизнью за два дня до начала слушаний, на которых должен был выступать в качестве главного свидетеля.

10 октября 2023 года новый окружной прокурор Оклахомы признал мужчину невиновным. Теперь он может рассчитывать на крупную компенсацию за 30 лет несправедливого заключения и 5 лет поражения в правах после освобождения.

«Я верил, что истина восторжествует, пусть даже через 35 лет, — заявил Лотт после решения прокуратуры. — Благодарю всех, кто поддерживал меня и помогал в борьбе. Наконец-то я могу оставить все это позади и жить дальше».

Ранее сообщалось, что житель США, который провел в тюрьме 28 лет, оказался невиновным. Герардо Кабаниллоса из США приговорили к тюремному заключению в 1996 году.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео встречи с избитым его сыном Журавелем

    В США ответили на вопрос о планах воевать на стороне Израиля

    Белый дом высказался о поставляемом Израилю оружии

    Карпин прокомментировал победу над сборной Камеруна

    МИД России предупредил о риске эскалации в регионе из-за ударов Израиля по Сирии

    В G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

    Россиянам напомнили даты длинных выходных в ноябре

    Новак объяснил причину дефицита топлива в ЕС

    Россиянин перепутал шелуху от семечек с раковой опухолью

    В России объяснили закупки газа Европой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости