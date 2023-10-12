Отсидевшего 30 лет за изнасилование мужчину признали невиновным

Жителя США, отсидевшего 30 лет за изнасилование, которого он не совершал, официально признали невиновным и полностью оправдали. Об этом сообщает сайт организации Innocence Project (проект «Невиновность»).

Перри Лотта приговорили к длительному тюремному сроку в 1988 году за нападение на женщину в штате Оклахома. 2 ноября 1987-го некий злоумышленник выманил пострадавшую с работы домой, приставил к ее голове пистолет, изнасиловал и ограбил. Одной из его примет, которую запомнила женщина, была золотая коронка. Лотта, у которого также был золотой зуб, задержали через два дня.

Мужчина добровольно сотрудничал со следствием и согласился принять участие в групповом опознании. Он был единственным среди подставных подозреваемых с настоящим золотым зубом — остальным налепили на зубы золотую фольгу. Пострадавшая указала на Лотта. В 2014 году она призналась, что очень нервничала и у нее не было оснований выбрать именно его.

Хотя Лотт не подходил под другие приметы преступника — в частности, женщина указала, что ее насильник был гладко выбрит, а Лотт носил усы, — его признали виновным. Суд не принял во внимание показания возлюбленной обвиняемого, которая утверждала, что он провел ночь с ней, а также полное отсутствие вещественных доказательств.

В 2010-х годах судьбой Лотта занялись сотрудники проекта «Невиновность». Проведенный ДНК-тест показал, что биологические материалы с места преступления принадлежат другому человеку. При этом окружной прокурор отказывался снять с него обвинения, но предлагал немедленно освободить, изменив их формулировку. Лотт принял предложение и вышел на свободу в 2018-м. Он сделал это, потому что один из полицейских, арестовавших его, добровольно расстался с жизнью за два дня до начала слушаний, на которых должен был выступать в качестве главного свидетеля.

10 октября 2023 года новый окружной прокурор Оклахомы признал мужчину невиновным. Теперь он может рассчитывать на крупную компенсацию за 30 лет несправедливого заключения и 5 лет поражения в правах после освобождения.

«Я верил, что истина восторжествует, пусть даже через 35 лет, — заявил Лотт после решения прокуратуры. — Благодарю всех, кто поддерживал меня и помогал в борьбе. Наконец-то я могу оставить все это позади и жить дальше».

Ранее сообщалось, что житель США, который провел в тюрьме 28 лет, оказался невиновным. Герардо Кабаниллоса из США приговорили к тюремному заключению в 1996 году.