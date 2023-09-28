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13:27, 28 сентября 2023Из жизни

Мужчина провел за решеткой 28 лет и оказался невиновным

Мужчина из США провел в тюрьме 28 лет за изнасилование, которого не совершал
Gerardo Cabanillas

Gerardo Cabanillas. Кадр: FOX 11 Los Angeles / YouTube

Американец, который провел в тюрьме 28 лет, оказался невиновным. Об этом сообщает Associated Press.

Герардо Кабаниллоса из США приговорили к тюремному заключению в 1996 году. Суд тогда пришел к заключению, что он был одним из двух вооруженных мужчин, которые ограбили пару, сидевшую в припаркованной машине в парке города Саут-Гейт, а затем увели женщину в заброшенный дом и изнасиловали. Однако проведенный недавно анализ ДНК показал, что Кабаниллос не имел отношения к изнасилованию. В результате пересмотра дела суд пришел к выводу, что мужчина не совершал преступлений, и признал его невиновным. 26 сентября американца освободили.

В 1996 году Кабаниллоса посадили за решетку, потому что он сам признался в преступлении. При этом свидетели и пострадавшие — еще одну пару ограбили в том же месте через несколько дней — опознали Кабаниллоса по фотографиям после того, как им рассказали о его признании. Позже, давая показания в суде, они усомнились в том, что Кабаниллос был одним из нападавших. А во время пересмотра дела свидетели и вовсе заявили, что на них надавила прокуратура, вынудив опознать в Кабаниллосе преступника.

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Пересмотр дела Кабаниллоса стал возможен благодаря работе California Innocence Project, организации, которая появилась на базе Западного калифорнийского института права и помогает заключенным, в чьих делах есть нестыковки. Именно благодаря California Innocence Project был проведен ДНК-тест, показавший, что акт насилия совершили другие люди. Как оказалось, Кабаниллос признал свою вину под давлением следствия и из-за угроз. Признание должно было смягчить его приговор.

По итогам пересмотра окружной прокурор Джордж Гаскон извинился перед Кабаниллосом за ошибки судебной системы и несправедливый приговор.

Ранее сообщалось, что житель американского города Дарема 44 года отсидел в тюрьме за чужое преступление и получил компенсацию. Ему выплатили 750 тысяч долларов.

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    Антонина Черташ
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