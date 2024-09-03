Осужденных за терроризм призвали изолировать в специальных тюрьмах

Матвеев призвал изолировать осужденных за терроризм в специальных тюрьмах

Замглавы комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев призвал изолировать осужденных по статьям о терроризме в специальных тюрьмах на фоне захватов в СИЗО Ростова-на-Дону и колонии в Волгоградской области. Его слова приводит RTVI.

Матвеев указал, что сейчас в колониях «возникают целые „зеленые зоны“», где такие осужденные чувствуют себя вольготно. Депутат счел необходимым изолировать тех, кто склонен «к разного рода религиозному экстремизму», так как они быстро втягивают других заключенных в свою идеологию.

Он также хочет, чтобы для них были созданы жесткие условия. Однако он признался, что пока неясно, как именно это сделать, так как для этого нужно, чтобы в таких тюрьмах «не шныряли разного рода правозащитники».

Ранее заместитель главы Духовного собрания мусульман России, член Общественного совета при ФСИН Денис хазрат Мустафин предложил высылать из РФ осужденных за экстремизм и терроризм иностранцев для их заключения на родине.

