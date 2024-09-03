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11:38, 3 сентября 2024Силовые структуры

Осужденный за госизмену крымчанин рассказал о работе на ГУР

В Крыму осужденный за госизмену россиянин рассказал о работе на ГУР Украины

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Осужденный на 16 лет колонии за государственную измену россиянин рассказал о том, как работал на Главное управление разведки (ГУР) Украины. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, завербованный ГУР крымчанин обязался передавать своему куратору информацию о расположении российских средств ПВО в бухте Севастополя и перемещениях носителей «Калибров». Также он отслеживал и сдавал информацию о вылетах с аэродрома Бельбек.

Куратор осужденного вышел на связь под именем Макс Полянов, после того как крымчанин обратился в чат-бот, получив повестку на военные сборы и испугавшись, что его отправят с зону проведения специальной военной операции.

3 сентября Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины.

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      Владимир Седов
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