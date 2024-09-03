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20:12, 3 сентября 2024Из жизни

Отец 180 детей встретился с 60 своими отпрысками

The Sun: донор спермы с 180 детьми встретился с третью своих отпрысков

Кадр: The Sun

Донор спермы, проживающий в Великобритании, стал отцом 180 детей. Об общении с третью из них он рассказал изданию The Sun.

53-летний мужчина, называющий себя Одинокий Джо, уже 14 лет оплодотворяет женщин, которые по той или иной причине не могут зачать ребенка. По его словам, для этого он либо занимается с «клиентками» сексом, либо отправляет им сперму курьером, либо доставляет биоматериал сам.

Джо признался, что встретился только с 60 отпрысками. При этом с некоторыми из них он видится почти каждую неделю, а с другими только переписывается и созванивается, поскольку они живут слишком далеко от него. «Для меня важно, чтобы дети знали, что, несмотря на их необычное происхождение, они были желанны и я был в них заинтересован», — объяснил он.

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Донор упомянул, что некоторые его дети в Южной Америке даже получают алименты. Он отметил, что не может обеспечивать всех, потому что их слишком много.

Ранее Джо пожаловался на одиночество. Хотя мужчине нравится помогать женщинам забеременеть, он признался, что такая деятельность препятствует поиску второй половинки.

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      Юлия Юткина
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