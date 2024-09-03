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06:00, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Парень высморкался и узнал неожиданную правду о собственном здоровье

Фото: Charles Snow / Unsplash

Пользователь Reddit с ником BigOompaLumpia рассказал на портале, как случайно узнал неожиданную правду о своем здоровье. По словам парня, это открытие он сделал случайно.

32-летний пользователь опубликовал фото детали конструктора Lego в пластиковом пакете. В подписи он заявил, что она находилась в его носу около 26 лет. Он рассказал, что случайно засунул ее туда, когда ему было шесть лет, однако думал, что его матери удалось достать деталь. «По какой-то причине она решила выйти сегодня, когда я высморкался», — написал автор публикации.

Он также добавил, что последние 26 лет испытывал проблемы с дыханием, а именно — с носовыми пазухами. Парню казалось, что этот дискомфорт обусловлен сезонными аллергиями. Однако после того, как деталь вышла, рассказчику стало легче дышать.

«Нам говорят о частичках микропластика в теле, а человек живет с макропластиком в своем организме», «Это не может быть правдой, вокруг него давно бы выросла носовая ткань. Вы бы что-то почувствовали», «Это все равно лучше, чем ходить по Lego босиком», «Неужели за все это время вы ни разу не сходили к врачу?» — порассуждали пользователи под постом.

Ранее парень рассказал на Reddit, как случайно обнаружил во дворе дома жуткую картину. В комментариях пользователи назвали увиденное отвратительным.

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      Мария Большакова
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