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06:22, 3 сентября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о работе с психологами перед атакой на Курскую область

Пленный Фурдоленко: перед атакой на Курскую область с ВСУ работали психологи

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Перед нападением на российский регион с украинскими военнослужащими работали психологи, они убеждали военных, что атаки на территорию РФ не планируется. Об этом рассказал РИА Новости старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Фурдоленко, взятый в плен ВС России в Курской области.

«Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили, спрашивают: "Мы идем на территорию России?", они: "Кто вам такое сказал? Такого нет, не переживайте", в итоге нас завели в Курскую область», — уточнил военнопленный.

По словам Фурдоленко, подконтрольный ему батальон формально был приписан к 22-й бригаде ВСУ, однако их постоянно передавали «в аренду» другим подразделениям. Границу с Курской областью они пересекли неподалеку от села Юнакиевка.

Ранее стало известно, что ВСУ забыли в Курской области целое подразделение. На третий день без связи бойцы столкнулись с российскими военнослужащими и сдались в плен.

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      Александра Синицына
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