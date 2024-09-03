Пленный боец ВСУ рассказал о работе с психологами перед атакой на Курскую область

Пленный Фурдоленко: перед атакой на Курскую область с ВСУ работали психологи

Перед нападением на российский регион с украинскими военнослужащими работали психологи, они убеждали военных, что атаки на территорию РФ не планируется. Об этом рассказал РИА Новости старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Фурдоленко, взятый в плен ВС России в Курской области.

«Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили, спрашивают: "Мы идем на территорию России?", они: "Кто вам такое сказал? Такого нет, не переживайте", в итоге нас завели в Курскую область», — уточнил военнопленный.

По словам Фурдоленко, подконтрольный ему батальон формально был приписан к 22-й бригаде ВСУ, однако их постоянно передавали «в аренду» другим подразделениям. Границу с Курской областью они пересекли неподалеку от села Юнакиевка.

Ранее стало известно, что ВСУ забыли в Курской области целое подразделение. На третий день без связи бойцы столкнулись с российскими военнослужащими и сдались в плен.