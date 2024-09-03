Пленный боец Фурдоленко: ВСУ забыли в курском селе Кортнево целое подразделение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) забыли в селе Кортнево Курской области целое подразделение своих бойцов. Об этом рассказал пленный командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко в беседе с РИА Новости.

Взводу, командиром которого был Фурдоленко, поручили занять лесополосу, однако она оказалась уже занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Тогда их отвезли на бронемашине ротировать бойцов в Коренево.

«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — объяснил военнопленный.

На третий день в село вошли подразделения ВС России. Украинский взвод оказался окружен и, в результате переговоров, бойцы сдались в плен.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных. Отмечается, что они в основном занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с ВС РФ.