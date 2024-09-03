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04:27, 3 сентября 2024Россия

ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных

Морпехи: в Курскую область отправили подразделение ВСУ из бывших заключенных

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинское командование отправило в Курскую область подразделение из бывших заключенных. Они занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с ВС России, рассказали военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, пишет РИА Новости.

Российские морпехи ведут бои в населенном пункте Борки. Во время одного из боестолкновений им удалось захватить украинского бойца Кирилла Комарова. Он проходил службу в 92-й отдельной штурмовой бригаде, в которой и было создано подразделение из экс-заключенных.

«Украинское командование создало роту "Шквал". Состав роты — все заключенные. И бросили на территорию Курской области... С ними рядом командования нет, они занимают оборону самостоятельно, делают что хотят, мародерят», — рассказал комбат морпехов.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Андрей Анисимов рассказал, что его подразделение отправили в Курскую область вслепую. Как предположил боец, его командир точно знал, куда направляется часть, однако побоялся сказать это личному составу, опасаясь массового дезертирства.

В свою очередь, мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук рассказал о том, как он сдался в плен без сопротивления в первом же бою, услышав русскую речь.

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      Марина Совина
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