Пленный рассказал об обмане командиров при отправке ВСУ в Курскую область

РИА: командиры ВСУ вслепую отправляют части в Курскую область

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Анисимов рассказал, что его подразделение отправили в Курскую область «вслепую». Его слова приводит РИА Новости.

«Нас туда послали, как мясо. Сказали, что мы будем возле границы с Россией. Это все, что нам сказали», — поделился Анисимов.

Пленный предположил, что его командир точно знал, куда направляется часть, однако побоялся сказать это личному составу, опасаясь массового дезертирства. Анисимов также рассказал, что стал свидетелем расправы над военными, которые отказались ехать на территорию Курской области.

Задачей подразделения пленного было войти в деревню и окопаться, не вступая в контакт с местным населением и открывая огонь против мирных жителей в случае сопротивления.

Ранее другой украинский пленный Александр Кащук заявил, что руководство элитных тыловых подразделений ВСУ избавляется от попавших к ним мобилизованных посредством отправки солдат в части на линии боевого соприкосновения.