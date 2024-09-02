Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 2 сентября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об обмане командиров при отправке ВСУ в Курскую область

РИА: командиры ВСУ вслепую отправляют части в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Анисимов рассказал, что его подразделение отправили в Курскую область «вслепую». Его слова приводит РИА Новости.

«Нас туда послали, как мясо. Сказали, что мы будем возле границы с Россией. Это все, что нам сказали», — поделился Анисимов.

Пленный предположил, что его командир точно знал, куда направляется часть, однако побоялся сказать это личному составу, опасаясь массового дезертирства. Анисимов также рассказал, что стал свидетелем расправы над военными, которые отказались ехать на территорию Курской области.

Задачей подразделения пленного было войти в деревню и окопаться, не вступая в контакт с местным населением и открывая огонь против мирных жителей в случае сопротивления.

Ранее другой украинский пленный Александр Кащук заявил, что руководство элитных тыловых подразделений ВСУ избавляется от попавших к ним мобилизованных посредством отправки солдат в части на линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Польши заявил об обязанности сбивать российские ракеты над Украиной

      Российских пилотов пытались ослепить лазером во время полета

      Посол России в Узбекистане рассказал о развитии отношений с республикой

      Ряд российских регионов предупредили о заморозках

      Журналист британского издания незаконно посетил Курскую область

      Пленный рассказал об обмане командиров при отправке ВСУ в Курскую область

      Еще один житель Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ

      Минобороны показало кадры уничтожения трех РСЗО HIMARS

      Стали известны подробности нового проекта режиссера «Драйва»

      В Венгрии заявили о шантаже страны по вопросу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше