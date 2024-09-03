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09:47, 3 сентября 2024Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» в откровенном платье показала фигуру после похудения

Актриса Барби Феррейра в платье с кружевами показала фигуру после похудения

Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра в откровенном виде показала фигуру после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась серией летних снимков. Так, на одном кадре она предстала в полупрозрачном кремовом платье, оформленном глубоким декольте и кружевами. При этом Феррейра распустила волосы и нанесла на лицо немного макияжа.

При этом знаменитость разместила еще одно фото, на котором она запечатлена в черном кожаном топе. Актриса позировала перед камерой без бюстгальтера.

В июле фанаты заподозрили Барби Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения.

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      Мария Винар
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