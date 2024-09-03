По факту массового отравления в российском городе возбудили дело

В Кабардино-Балкарии возбудили дело по факту массового отравления в Баксане

В Кабардино-Балкарии следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в Баксане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают пострадавших.

В ведомстве заявили, что в больницы с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления попали 30 человек, из которых 27 — несовершеннолетние. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки острой кишечной инфекции в Баксане госпитализировали 70 человек.