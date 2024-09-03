Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 3 сентября 2024Силовые структуры

По факту массового отравления в российском городе возбудили дело

В Кабардино-Балкарии возбудили дело по факту массового отравления в Баксане

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Кабардино-Балкарии следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в Баксане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают пострадавших.

В ведомстве заявили, что в больницы с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления попали 30 человек, из которых 27 — несовершеннолетние. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки острой кишечной инфекции в Баксане госпитализировали 70 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

      Путин поцеловал подарившую ему цветы девочку

      Blue Origin завершит испытания New Glenn

      Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

      Названа предварительная причина вспышки острой инфекции в российском городе

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      По факту массового отравления в российском городе возбудили дело

      Куртки из 70-х вернулись в моду

      Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше