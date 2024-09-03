Подозреваемого в расправе над девочкой в Нижнем Тагиле задержали по дороге в зону СВО

В Москве силовики задержали подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве подозреваемого в расправе над 11-летней девочкой в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержанного отправили обратно в Свердловскую область для проведения следственных действий.

Мужчина пытался скрыться — он уехал из Нижнего Тагила сразу после совершения преступления, силовики взяли его в московском аэропорту, сообщил РБК исполняющий обязанности руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Константин Мирошниченко. По данным Е1, подозреваемого зовут Владимир, ранее он был судим за сексуальное насилие. Он получил помилование после участия в специальной военной операции (СВО). После расправы над девочкой мужчина ехал в Чечню, чтобы оттуда вновь попасть в зону СВО.

11-летняя девочка сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже тело девочки было обнаружено в подвале ее же дома.