11-летняя россиянка сбежала из дома перед линейкой в школе

В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка сбежала из дома перед линейкой в школе

В Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летняя девочка сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, юную россиянку ищут уже вторые сутки. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась.

Мужчина забил тревогу и обратился в полицию. Он воспитывает дочь один — по сведениям Ural Mash, матери не стало месяц назад. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Спасатели и волонтеры начали разыскивать пропавшую по школьным линейкам.

Ранее сообщалось, что в Омске исчезла 15-летняя школьница, которая приехала с родителями из Москвы. Несовершеннолетняя ушла из гостиницы.

Ее тело позже обнаружили волонтеры. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.