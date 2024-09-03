В России затопленный подвал осложнил поиски 11-летней жертвы уехавшего на СВО

В Нижнем Тагиле 11-летнюю школьницу не нашли сразу из-за потопа в подвале дома

11-летняя россиянка сбежала из дома перед линейкой в школе

Начало событий в новости 11-летняя россиянка сбежала из дома перед линейкой в школе

В Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу не нашли сразу из-за того, что в подвале дома произошел потоп. В расправе над ребенком заподозрили соседа, который спешно уехал на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, российская школьница пролежала там несколько дней, пока сантехники не откачали воду. На ее шее были следы удушения.

В день исчезновения девочка не отпрашивалась у отца на прогулку. Источник Ural Mash утверждает, что 40-летний сосед выманил будущую жертву из квартиры. До этого подозреваемый приглашал отца несовершеннолетней в гости, чтобы поесть мяса.

Как пишет E1.ru, отец девочки отметил, что в квартире соседа обнаружили следы крови. «Этот человек на СВО собрался, в Москву. Я его видел, проживает в другом подъезде», — поделился родитель.

Мужчина, по словам одной из соседок, воспитывал девочку один, ее матери недавно не стало. «Насчет девочки могу с уверенностью сказать, что она была очень доброй, отзывчивой, всегда приходила на помощь другим», — заявила женщина телеканалу «360».

У подозреваемого уже была судимость за насилие. Несмотря на прошлое преступление, окружающие называли его добродушным и порядочным.

Жителя Нижнего Тагила удалось задержать в Москве. Его уже начали допрашивать следователи.