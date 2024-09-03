Задержан подозреваемый в расправе над пропавшей школьницей из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в расправе над 11-летней школьницей

Российские полицейские задержали подозреваемого в расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Об этом во вторник, 3 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Ural Mash.

По данным издания, подозреваемый жил в соседнем от места жительства школьницы подъезде. В день пропажи ребенка он срочно улетел в Москву. Чтобы не пользоваться такси, он попросил соседа отвезти его в аэропорт. Дома у подозреваемого нашли следы крови.

11-летняя девочка сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже накрытое тело девочки было обнаружено в подвале ее же дома.

