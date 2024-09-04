Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 4 сентября 2024Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле признался
Начало событий в новости Задержан подозреваемый в расправе над пропавшей школьницей из Нижнего Тагила

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей в Нижнем Тагиле признался в преступлении. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.

По информации издания, мужчину зовут Владимир Александров. Источник отметил, что днем 4 сентября с ним проводят следственный эксперимент. Источник издания объяснил, что такое происходит только в том случае, если человек идет на сделку со следствием и признает вину. В данный момент Александров находится в общежитии, в подвале которого оперативники обнаружили ребенка.

Злоумышленника задержали 3 сентября в Москве. Дома у подозреваемого нашли следы крови.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

      В Москве у девушки остановилось сердце из-за перепутавшего уколы врача

      Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры

      Российская авиакомпания лишила инвалида жизненно важного устройства и нарвалась на суд

      Украина и Ирландия подписали соглашение о сотрудничестве

      В Москве стало больше электробусов

      Солистку культовой российской группы обманули мошенники

      В России назвали цель планировавшегося ВСУ захвата Курской АЭС

      МИД России предупредил Европу об опасности создаваемых украинских батальонов

      В МИД заявили об утрате Японией рынка автомобилей в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше