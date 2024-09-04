Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле признался

Начало событий в новости Задержан подозреваемый в расправе над пропавшей школьницей из Нижнего Тагила

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей в Нижнем Тагиле признался в преступлении. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.

По информации издания, мужчину зовут Владимир Александров. Источник отметил, что днем 4 сентября с ним проводят следственный эксперимент. Источник издания объяснил, что такое происходит только в том случае, если человек идет на сделку со следствием и признает вину. В данный момент Александров находится в общежитии, в подвале которого оперативники обнаружили ребенка.

Злоумышленника задержали 3 сентября в Москве. Дома у подозреваемого нашли следы крови.