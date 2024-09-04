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19:48, 4 сентября 2024Силовые структуры

Рецидивисту предъявили обвинение в расправе над российской школьницей

СК предъявил обвинение Александрову в убийстве девочки в Нижнем Тагиле
Начало событий в новости Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей признался в преступлении

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Свердловской области следователь предъявил обвинение жителю Нижнего Тагила, который изнасиловал и расправился с 11-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России Александр Сапегин.

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным следствия, он в ночь на 31 августа в комнате общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле надругался над девочкой, а затем сжал руками ее шею. Тело он оставил в подвале и сбежал из города. Его задержали в московском аэропорту.

На допросе мужчина дал признательные показания. Решается вопрос о его аресте. Обвиняемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В 2020 году он был осужден за изнасилование, а после участия в специальной военной операции получил помилование.

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      Любовь Ширижик
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      Рецидивисту предъявили обвинение в расправе над российской школьницей

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