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17:29, 3 сентября 2024Силовые структуры

Расправившийся с 11-летней Настей из Нижнего Тагила педофил был помилован на СВО

Расправившийся с 11-летней школьницей педофил был помилован за участие в СВО

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Учинивший расправу над 11-летней школьницей Настей из Нижнего Тагила педофил ранее получил помилование. Об этом во вторник, 3 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Е.1.

По данным издания, мужчина осужденный в 2020 году за изнасилование под угрозой ножа получил помилование за свое участие в специальной военной операции (СВО). Уехать на СВО снова в силу закона он не сможет. поскольку такие лица входят в перечень исключений. Прекратить или приостановить уголовное дело благодаря заключению контракта будет невозможно.

11-летняя девочка Настя сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже девочку обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни.

Позже подозреваемого задержали в столице. Выяснилось, что в день пропажи ребенка он срочно улетел в Москву. Чтобы не пользоваться такси, он попросил соседа отвезти его в аэропорт. Дома у подозреваемого нашли следы крови. Мужчина планировал вновь поступить на службу и затеряться в зоне СВО.

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      Владимир Седов
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