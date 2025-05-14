У расправившегося с российской школьницей рецидивиста нашли еще одну жертву

Убивший уральскую школьницу рецидивист за месяц до этого изнасиловал женщину

У жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в изнасиловании и расправе над 11-летней школьницей, нашли еще одну жертву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, речь идет о 20-летней женщине с психическим расстройством. 5 августа 2024 года он обманом заманил ее в комнату дома, где проживал, изнасиловал и затем насильно удерживал там же четыре часа.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство»), 127 («Незаконное лишение человека свободы»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Дело будет рассматривать Свердловский областной суд.

О случившемся со школьницей стало известно в начале сентября 2024 года. По данным следствия, в ночь на 31 августа злоумышленник надругался над девочкой в комнате общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле, а затем сжал руками ее шею. Тело он оставил в подвале и сбежал из города. Его задержали в московском аэропорту.



Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, но после участия в специальной военной операции получил помилование.

