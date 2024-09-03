Полностью отрезавший дорогу к российской станице мощный пожар сняли на видео

Пожар полностью отрезал дорогу к станице Романовской в Ростовской области

В сети появились кадры мощного пожара в Ростовской области, который полностью отрезал дорогу в станицу Романовскую Волгодонского района. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна стена из огня, перекрывшая дорогу — на ее обочине стоит большое число автомобилей, которые не могут продолжать движение к станице.

У станицы загорелась сухая трава и несколько полей. В ней из-за происшествия пропал свет, жители начали эвакуироваться из домов. Жителям соседних поселков власти рекомендовали закрыть окна из-за сильного дыма.

Никто, предварительно, не пострадал. Пожар уже ликвидировали. Как уточнили в управлении МЧС по региону, существовала угроза перехода огня на жилые строения.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг заявлял, что в Тандинском районе региона из-за лесных пожаров возможна эвакуация местных жителей.