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07:32, 3 сентября 2024Из жизни

Порномодель назвала самую отталкивающую мужскую привычку

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Порномодель из Великобритании поддержала намерение правительства королевства поэтапно запретить курение. В интервью Daily Star она определила тягу к сигаретам как самую отталкивающую мужскую привычку.

28-летняя шотландка Нова Джуэлс заявила, что лучший способ для мужчины отбить у нее желание флиртовать с ним — это закурить сигарету. Она назвала вкус поцелуя с курильщиком отвратительным. Порномодель рассказала, что ей важны в мужчине свежее дыхание и красивые зубы, а их редко встретишь у курящих. Кроме того, она не любит, когда во время свиданий партнер регулярно выходит на улицу, чтобы покурить.

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Джуэлс также отметила, что теперь не переносит и пьющих мужчин. «Я больше не тусовщица», — объяснила она.

Ранее Нова Джуэлс поддержала решение британского правительства приравнять женоненавистничество к экстремизму. «Поверьте, мне приходилось общаться с женоненавистниками, и они заслуживают того, чтобы испытать реальные последствия такого поведения», — отметила она.

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      Юлия Юткина
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