Порномодель рассказала об отношении к женоненавистникам

Порномодель из Великобритании поддержала решение правительства приравнять женоненавистничество к экстремизму. Об этом сообщает Daily Star.

28-летняя шотландка Нова Джуэлс уже несколько лет работает в секс-индустрии: она создает порноконтент на платформе OnlyFans и ежемесячно зарабатывает на этом десятки тысяч фунтов стерлингов. «Я полностью согласна с тем, что правительство начало бороться с этой проблемой, — сказала Джуэлс. — Поверьте, мне приходилось общаться с женоненавистниками, и они заслуживают того, чтобы испытать реальные последствия такого поведения».

Джуэлс утверждает, что почти не сталкивается с женоненавистничеством, хотя не все ее клиенты приятные люди. При этом, по ее словам, у многих женщин в секс-индустрии дела обстоят иначе.

Ранее сообщалось, что скандальная австралийская порномодель Бонни Блю пришла на радиопередачу и заявила, что мужские измены — это совершенно нормально, и виноваты в них сами женщины.