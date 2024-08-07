Переспавшая с 122 студентами порномодель обвинила жен в мужских изменах

Скандальная австралийская порномодель и эскортница Бонни Блю пришла на радиопередачу и заявила, что мужские измены — это совершенно нормально, и виноваты в них сами женщины. Ее слова приводит Perth Now.

25-летняя Бонни Блю прославилась после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании. В конце июля она провела очередную акцию и бесплатно обслужила 28 мужчин за одну ночь. 16 из них были женаты.

После этого Блю пригласила на радио известная в Австралии радиоведущая Джеки О. Отвечая на вопрос, не стыдно ли ей спать с женатыми, порномодель заявила, что мужчинам следует изменять женам, если те не готовы «радовать» их каждый день.

Слова эскортницы вызвали возмущение у ведущей и слушательниц. Дозвонившаяся в эфир австралийка по имени Кейт назвала Блю отвратительной, а ее советы — смехотворными. В ответ на это порномодель начала рассуждать, что мужчинам нужно разнообразие в спальне. «Мужчины не хотят есть тост с фасолью каждый вечер, иногда они уходят за сочным стейком», — образно выразилась она.

Радиоведущая отметила, что Блю слишком категорична и явно пожалеет о своих словах, когда станет старше. Слушательница же обвинила порномодель в том, что она принижает других женщин, чтобы понравиться мужчинам. Блю рассмеялась и сказала, что не нуждается в чужом уважении, потому что уважает себя сама. Мужчины же, по ее словам, с удовольствием оплачивают ее счета, а также счета ее семьи, и помогли ей заработать миллионы.

Тогда Джеки О спросила ее, как бы она себя чувствовала, узнав, что ее подруге изменил муж. «Ее проблемы — не мои проблемы», — отрезала Блю. Однако добавила, что не стала бы спать с мужьями подруг, чтобы не делать им больно. При этом, когда ведущая уточнила, не стоит ли посочувствовать и другим замужним женщинам, порномодель взялась за старое. «Нет, потому что им стоит прислушаться к моим советам прямо сейчас, пойти домой и надеть красивое белье», — ответила Блю. Джеки О сочла ее совет до смешного нелепым.