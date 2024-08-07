Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:34, 7 августа 2024Из жизни

Переспавшая с 122 студентами порномодель обвинила жен в мужских изменах

Бонни Блу

Бонни Блу. Фото: @bonnieblue

Скандальная австралийская порномодель и эскортница Бонни Блю пришла на радиопередачу и заявила, что мужские измены — это совершенно нормально, и виноваты в них сами женщины. Ее слова приводит Perth Now.

25-летняя Бонни Блю прославилась после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании. В конце июля она провела очередную акцию и бесплатно обслужила 28 мужчин за одну ночь. 16 из них были женаты.

После этого Блю пригласила на радио известная в Австралии радиоведущая Джеки О. Отвечая на вопрос, не стыдно ли ей спать с женатыми, порномодель заявила, что мужчинам следует изменять женам, если те не готовы «радовать» их каждый день.

Материалы по теме:
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Слова эскортницы вызвали возмущение у ведущей и слушательниц. Дозвонившаяся в эфир австралийка по имени Кейт назвала Блю отвратительной, а ее советы — смехотворными. В ответ на это порномодель начала рассуждать, что мужчинам нужно разнообразие в спальне. «Мужчины не хотят есть тост с фасолью каждый вечер, иногда они уходят за сочным стейком», — образно выразилась она.

Радиоведущая отметила, что Блю слишком категорична и явно пожалеет о своих словах, когда станет старше. Слушательница же обвинила порномодель в том, что она принижает других женщин, чтобы понравиться мужчинам. Блю рассмеялась и сказала, что не нуждается в чужом уважении, потому что уважает себя сама. Мужчины же, по ее словам, с удовольствием оплачивают ее счета, а также счета ее семьи, и помогли ей заработать миллионы.

Тогда Джеки О спросила ее, как бы она себя чувствовала, узнав, что ее подруге изменил муж. «Ее проблемы — не мои проблемы», — отрезала Блю. Однако добавила, что не стала бы спать с мужьями подруг, чтобы не делать им больно. При этом, когда ведущая уточнила, не стоит ли посочувствовать и другим замужним женщинам, порномодель взялась за старое. «Нет, потому что им стоит прислушаться к моим советам прямо сейчас, пойти домой и надеть красивое белье», — ответила Блю. Джеки О сочла ее совет до смешного нелепым.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще одна веская причина». ХАМАС избрало нового главу политбюро. МИД Израиля призвал скорее его устранить

      В США раскритиковали внешнюю политику Вашингтона

      Переспавшая с 122 студентами порномодель обвинила жен в мужских изменах

      В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ

      Харрис объявила о своей кандидатуре на выборах

      В сети распространился дипфейк с врио главы российского региона

      Раскрыто сообщение Израиля США после убийства главы политбюро ХАМАС

      Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»

      Во Франции заявили о невозможности НАТО ответить на нападение России

      Под Одессой задержали грузовик с 42 украинскими уклонистами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше