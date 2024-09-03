Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:20, 3 сентября 2024Мир

Посол раскрыл полученное украинскими чиновниками обещание от США

Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против РФ

Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Украинские чиновники во время визита в США в августе могли получить от США обещание поддержать действия против России. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

«Не исключаю, что и в этот раз представители киевского режима получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России. Уверен, что в будущем все это будет оформлено в виде очередного "пакета" поставок вооружений Украине», — сказал Антонов.

Он отметил, что целью визита являлось получение «подачек». Речь идет о ракетах, боеприпасах и деньгах.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Запад поставками вооружения Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвел мир к порогу третьей мировой войны. По его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      Посол раскрыл полученное украинскими чиновниками обещание от США

      Главу штаба ВСУ проверят на связи с Россией

      В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты

      Названы несколько убивающих интерес к сексу продуктов

      Скорпион укусил мужчину за половой орган и довел его до импотенции

      Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области

      Матч теннисиста Медведева приостанавливали из-за пожарной тревоги

      В Германии выразили надежду на помощь Киева в расследовании по «Северным потокам»

      На Западе предупредили о риске обрушения фронта ВСУ в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше