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02:49, 3 сентября 2024Мир

Посол России обвинил США в огромных жертвах из-за «проекта Украина»

Посол Антонов: созданный США «проект Украина» повлек огромные жертвы славян
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: МИД России / Global Look Press

Созданный США «проект Украина» повлек за собой огромные жертвы славянского народа. С таким обвинением выступил посол России в стране Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат выразил уверенность в том, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции (СВО) на Украине будут полностью выполнены.

В то же время, отметил Антонов, американские чиновники игнорируют очевидные факты преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к военнопленным и мирным жителям.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что России безразлично, какие меры попытаются принять США, чтобы «наказать российский народ». Так посол прокомментировал новые антироссийские рестрикции.

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      Марина Совина
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