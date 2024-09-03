Посол Антонов: созданный США «проект Украина» повлек огромные жертвы славян

Созданный США «проект Украина» повлек за собой огромные жертвы славянского народа. С таким обвинением выступил посол России в стране Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат выразил уверенность в том, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции (СВО) на Украине будут полностью выполнены.

В то же время, отметил Антонов, американские чиновники игнорируют очевидные факты преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к военнопленным и мирным жителям.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что России безразлично, какие меры попытаются принять США, чтобы «наказать российский народ». Так посол прокомментировал новые антироссийские рестрикции.

