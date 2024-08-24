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05:11, 24 августа 2024Мир

Посол прокомментировал попытки США «наказать российский народ»

Посол Антонов заявил о безразличии РФ к попыткам США «наказать российский народ»

Фото: MFA Russia / Globallookpress

России безразлично, какие меры попытаются принять Соединенные Штаты Америки, чтобы «наказать российский народ», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя новые антироссийские рестрикции. Его слова приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

«Замечу, что в отношении России введены столь многогранные санкции, что нам, по сути, безразлично, что еще придумает администрация», — высказался дипломат. «Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады», — резюмировал он.

Ранее Антонов прокомментировал обвинения со стороны США в адрес Москвы о якобы вмешательстве в выборы, подчеркнув, что РФ не имеет предпочтений касательно будущего лидера страны и призвал власти США прекратить «словесную шелуху» по данной теме.

Он также заявил, что Россия и США обречены жить на одной планете и взаимодействовать друг с другом, однако время для того, чтобы «собрать воедино все кирпичики и потом совместно выстраивать какие-либо отношения», пока не пришло.

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      Маргарита Пименова
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