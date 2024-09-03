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09:07, 3 сентября 2024Забота о себе

Пожилая пара столкнулась с нетипичной проблемой в сексе

Фото: PxHere

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилой паре, которая столкнулась с нетипичной проблемой в интимной жизни. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам обратившейся к коучу женщины, им с мужем за 50 лет, и они уже не так часто занимаются сексом, как раньше. Супруг думает, что это из-за ее менопаузы, но на самом деле женщину пугает продолжительность половых актов. «Его выносливость со временем неуклонно растет, и я не хочу так часто тратить время и энергию на длительные игры. Каждый раз он держится не менее часа, а если учесть подготовку к самому акту, то еще дольше. Я пыталась поговорить об этом с мужем, но он в основном просто смущается», — пожаловалась она. Женщина уточнила, что была бы согласна заниматься сексом чаще, если продолжительность близости станет короче.

В ответ Юзвяк порекомендовал женщине предложить мужу увеличить частоту секса, но сократить его время. «Подумайте о том, чтобы создать некоторое напряжение перед самим актом — целоваться, заниматься секстингом, грязными разговорами, но без реального сексуального контакта. Вы могли бы делать это в течение многих дней, эффективно подталкивая друг друга, что может сделать последующий половой контакт более взрывным», — посоветовал он.

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При этом коуч предостерег от занятий сексом дольше, чем женщине нравится. «Если после определенного момента вам уже не нравится вагинальное проникновение, вы могли бы предложить ему оральные ласки, мастурбацию, стимуляцию эрогенных зон, поцелуи. Я думаю, что такой компромисс, учитывающий ваши различия в выносливости, является наиболее справедливым и потенциально наиболее удовлетворяющим обе стороны», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет полной девушке, жалующейся на пикантную проблему, с которой она сталкивается во время секса. По словам женщины, у нее два партнера, один из которых имеет мало опыта в сексе, а другой — человек с инвалидностью, и их половые органы из нее выскальзывают.

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      Александра Лисица
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