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09:10, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Блогер ворвался в прямой эфир телеканала с секс-игрушкой и испортил репортаж

Британский блогер Jarvo69 (настоящее имя — Дэниэль Джарвис) с секс-игрушкой ворвался в прямой эфир телеканала Sky Sports и испортил новостной репортаж. Видеозапись инцидента доступна на странице пранкера в социальной сети X.

В ролике можно увидеть, как Джарвис подошел к репортеру канала Кавеху Солхеколю во время прямого эфира и попытался дать ему фаллоимитатор. «Извини, приятель. Это только что выпало из твоего рта», — пошутил блогер. После этого журналист вышел из кадра, а сотрудник съемочной группы прогнал пранкера.

Комментируя видео, пользователь соцсети X под ником redwingzfan назвал блогера легендой. Другой зритель с ником Charlie Hurley признался, что испытал неловкость при просмотре ролика.

Ранее сообщалось о том, что ведущий австралийской программы The Morning Show Ларри Эмдур сделал татуировку на ягодице в прямом эфире. Журналист снял штаны и лег на кушетку прямо в студии.

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      Олег Давыдов
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