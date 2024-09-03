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20:46, 3 сентября 2024Мир

Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

Президент Венесуэлы Мадуро решил перенести празднование Рождества на 1 октября

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил перенести празднование Рождества на 1 октября. О своем решении венесуэльский лидер объявил в прямом эфире национального телевидения, сообщает The Guardian.

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году в знак уважения и благодарности я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — заявил политик.

Отмечается, что решение Мадуро перенести рождественские праздники на более ранний срок не стало беспрецедентным, поскольку он делал то же самое несколько раз с момента вступления в должность.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Власти Венесуэлы после конфискации самолета обвинили американскую сторону в пиратстве.

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      Семен Александров
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