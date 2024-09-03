Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

Президент Венесуэлы Мадуро решил перенести празднование Рождества на 1 октября

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил перенести празднование Рождества на 1 октября. О своем решении венесуэльский лидер объявил в прямом эфире национального телевидения, сообщает The Guardian.

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году в знак уважения и благодарности я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — заявил политик.

Отмечается, что решение Мадуро перенести рождественские праздники на более ранний срок не стало беспрецедентным, поскольку он делал то же самое несколько раз с момента вступления в должность.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Власти Венесуэлы после конфискации самолета обвинили американскую сторону в пиратстве.