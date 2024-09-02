США арестовали самолет Мадуро в Доминикане и направили его во Флориду

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Об этом сообщает телеканал CNN.

«США переправили самолет во Флориду в понедельник, по словам двух американских чиновников. Это последнее событие в давно уже прохладных отношениях между США и Венесуэлой, а его арест в Доминиканской Республике знаменует собой эскалацию, поскольку США продолжают расследовать то, что они считают коррупционными действиями правительства Венесуэлы», — сообщает телеканал.

Также один из собеседников телеканала из администрации президента США Джо Байдена подчеркнул, что целью данной акции была демонстрация властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона».