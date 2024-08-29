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20:50, 29 августа 2024Мир

Мадуро не признали демократически избранным лидером Венесуэлы

В МИД ЕС решили не признавать Мадуро демократически избранным лидером Венесуэлы
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД, пишет ТАСС.

Такое решение было приятно на неформальной встрече в Брюсселе. «Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, — заявил Боррель.

У политика, таким образом, нет «демократической легитимности». В то же время Боррель признал, что Мадуро останется фактическим президентом Венесуэлы.

Ранее президент провел масштабные перестановки в правительстве Венесуэлы. Тем самым Мадуро сменил глав почти что половины ведомств.

На очередных выборах президента Венесуэлы, прошедших 28 июля, победил действующий глава государства Николас Мадуро, набрав 51,2 процента голосов. Его основной соперник, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 44,2 процента. Тогда оппозиция не признала итоги выборов. После этого в стране начались массовые беспорядки.

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