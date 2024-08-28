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01:56, 28 августа 2024Мир

Президент Венесуэлы провел масштабные перестановки в правительстве

Президент Венесуэлы Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве республики, сменив руководителей половины ведомств. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

Глава республики утвердил Делси Родригес в должности вице-президента страны. Помимо этого, политик станет главой министерства нефтяной промышленности.

Первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии страны Дьосдадо Кабельо назначен вице-президентом по вопросам политической независимости, безопасности и мира, а также главой МВД.

Кроме тог, губернатор штата Миранда Эктор Родригес станет вице-президентом по вопросам развития территориального социализма.

Бывший глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA и Миннефти Педро Тельечеа станет министром промышленности и национального производства. PDVSA, в свою очередь, возглавит Эктор Обрегон, действующий вице-президент госконцерна.

Победу на выборах президента Венесуэлы 28 июля одержал действующий глава государства Николас Мадуро, набрав 51,2 процента голосов. Его основной конкурент, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 44,2 процента. Оппозиция не признала итоги выборов, после чего в стране начались беспорядки.

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      Юлия Мискевич
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