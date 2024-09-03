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10:07, 3 сентября 2024Силовые структуры

Прибывшего на гидроцикле в Крым украинского диверсанта осудили на 20 лет

Суд дал 20 лет украинскому диверсанту, прибывшему на гидроцикле в Крым

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского диверсанта Александра Любаса, прибывшего на гидроцикле в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в октябре 2023 года к берегам Крыма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме. Он признан виновным в приготовлении к теракту, контрабанде взрывчатых веществ, незаконном пересечении госграницы, обучении террористической деятельности и незаконном обороте оружия.

Суд установил, что в марте 2022 года Любас в Киевской области вступил в подразделение специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он прошел военное обучение в Днепропетровской и Одесской областях в период с июля по октябрь 2023 года. Затем 4 октября Любас с другими членами ДРГ на гидроциклах и катере отправился к берегам Крыма, чтобы на территории полуострова установить государственный флаг Украины, снять его на фото и видео, а затем совершить вооруженное нападение на российских военнослужащих.

Однако диверсантов обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Крым. Преступная группа Любаса пыталась скрыться, но сам он в результате резкого маневра упал в воду с пассажирского сидения гидроцикла. Пограничники выловили его в море и впоследствии возбудили уголовное дело.

На допросе Любас рассказал, что в составе ДРГ были 16 человек с американскими винтовками М4 и гранатами. Нападение противника отразили российские военнослужащие с применением самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России. ДРГ была уничтожена.

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      Любовь Ширижик
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