Плененный ФСБ в Крыму украинский диверсант попал на видео

ФСБ показала видео с плененным в Крыму украинским диверсантом

Начало событий в новости Захваченный в Крыму украинский диверсант рассказал о целях ДРГ

ФСБ показала видео с захватом в плен члена украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Крыму. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден скутер и пленный мужчина. Он называет свою фамилию и имя, а также год рождения и номер воинского подразделения.

По его словам, в ДРГ были 16 человек, которые прибыли на крымский берег из Одессы по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины и планировали снять в Крыму фото и видео с украинским флагом.

Ранее 4 октября ФСБ сообщила о предотвращении попытку проникновения украинской ДРГ в Крым. Ее члены приблизились к республике в районе мыса Тарханкут ночью на быстроходном катере и трех гидроциклах. Диверсанты были вооружены американскими винтовками М4 и гранатами.

Атаку отразили с применением самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также при поддержке бойцов Росгвардии.