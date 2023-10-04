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13:15, 4 октября 2023Силовые структуры

Плененный ФСБ в Крыму украинский диверсант попал на видео

ФСБ показала видео с плененным в Крыму украинским диверсантом
Начало событий в новости Захваченный в Крыму украинский диверсант рассказал о целях ДРГ

ФСБ показала видео с захватом в плен члена украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Крыму. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден скутер и пленный мужчина. Он называет свою фамилию и имя, а также год рождения и номер воинского подразделения.

По его словам, в ДРГ были 16 человек, которые прибыли на крымский берег из Одессы по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины и планировали снять в Крыму фото и видео с украинским флагом.

Ранее 4 октября ФСБ сообщила о предотвращении попытку проникновения украинской ДРГ в Крым. Ее члены приблизились к республике в районе мыса Тарханкут ночью на быстроходном катере и трех гидроциклах. Диверсанты были вооружены американскими винтовками М4 и гранатами.

Атаку отразили с применением самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также при поддержке бойцов Росгвардии.

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    Любовь Ширижик
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