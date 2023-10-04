Захваченный в Крыму украинский диверсант рассказал о целях ДРГ

Член уничтоженной в Крыму украинской ДРГ рассказал о целях операции

Захваченный в Крыму член украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) рассказал о целях операции. Об этом в среду, 4 октября, сообщает ТАСС.

По словам диверсанта, целью операции была фото- и видеосъемка участников группы на территории полуострова. Съемка должна была состояться на фоне развернутого украинского флага. Ради этого группа на трех катерах попыталась приблизиться к полуострову в районе мыса Тарханкут и совершить десантирование под покровом ночи.

Десантники были вооружены американскими винтовками М4. Кроме того, при себе у них были осколочные гранаты.

Атака была отражена с применением самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также при поддержке бойцов Росгвардии. Предположительные потери ДРГ — около 13 человек.