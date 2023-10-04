Десант ВСУ на гидроциклах и катере попытался проникнуть в Крым. Как Россия отбила атаку?

ВКС РФ отразили атаку десантной группы ВСУ на гидроциклах и быстроходном катере

Российские военные отразили ночную атаку десантной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гидроциклах и быстроходном катере. Бой произошел в северо-западной акватории Черного моря у побережья Крыма. Атака была отражена с применением самолетов Воздушно-космических сил России.

Против десанта на гидроциклах подняли самолеты

Российское оборонное ведомство распространило сообщения о предотвращенной атаке 4 октября 2023 года. Как сообщили в Минобороны, со стороны Украины были задействованы три гидроцикла и один катер. Со стороны России были применены самолеты Воздушно-космических сил.

Минобороны сообщило, что украинские десантники двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут в северо-западной части моря.

Десантники ВСУ были вооружены натовскими винтовками

Бой состоялся около двух часов ночи. Как сообщалось, десантники были вооружены американскими винтовками М4, кроме того, при себе у них были осколочные гранаты.

Нанесенные ВКС удары пресекли планы украинских военных, десант на катере и гидроциклах был уничтожен. Группа десантников могла потерять до 13 военнослужащих.

Удалось ли кому-то из группы спастись и вернуться в расположение, не сообщается.

Одну из предыдущих десантных групп в Крыму спугнул россиянин в трусах и с «Сайгой»

Совершенная в ночь с 3 на 4 попытка высадить десант в Крыму — не первая со стороны ВСУ. Так, в ночь на 10 сентября российские военные разбили группу на трех десантных катерах, а в августе была пресечена попытка высадки десанта с четырех катеров.

К отражению августовской атаки случайно подключился и один из россиян — вооруженный винтовкой «Сайга» мужчина в трусах спугнул украинских десантников.

SHOT / Telegram

Диверсанты провели на берегу Крыма всего несколько минут, успев лишь повесить и сфотографировать украинский флаг.