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07:36, 4 октября 2023Россия

Стали известны подробности боя российских военных с десантом ВСУ на гидроциклах

Пытавшийся атаковать Крым с гидроциклов десант ВСУ был вооружен винтовками M4

Фото: Global Look Press

Пытавшийся атаковать Крым с гидроциклов десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) был вооружен винтовками M4. Эти подробности атаки раскрыл Telegram-канал SHOT.

Как стало известно изданию, атакованная ВКС группа десанта потеряла 13 бойцов.

Уточняется, что бой состоялся у села Оленевка около двух часов ночи.

Как сообщали ранее в Минобороны, атаку удалось отразить.

Аналогичная попытка атаки была пресечена в ночь на 10 сентября. Тогда российские военные уничтожили три катера с десантом.

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    Марк Леонов
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