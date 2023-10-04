Стали известны подробности боя российских военных с десантом ВСУ на гидроциклах

Пытавшийся атаковать Крым с гидроциклов десант ВСУ был вооружен винтовками M4

Пытавшийся атаковать Крым с гидроциклов десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) был вооружен винтовками M4. Эти подробности атаки раскрыл Telegram-канал SHOT.

Как стало известно изданию, атакованная ВКС группа десанта потеряла 13 бойцов.

Уточняется, что бой состоялся у села Оленевка около двух часов ночи.

Как сообщали ранее в Минобороны, атаку удалось отразить.

Аналогичная попытка атаки была пресечена в ночь на 10 сентября. Тогда российские военные уничтожили три катера с десантом.