Мужчина в трусах и с сайгой спугнул в Крыму украинскую ДРГ и попал на видео

Shot: мужчина в трусах и с сайгой спугнул украинских диверсантов у берегов Крыма

SHOT / Telegram

Украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на западном побережье Крыма спугнул мужчина в трусах и с сайгой на плече. Вооружившись, он отправился прогонять разведчиков, делавших фотографии. Он попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Догнать украинских диверсантов мужчина не успел, они отплыли в море. Сообщалось, что до этого неизвестные вышли на сушу всего на несколько минут, повесили флаг Украины на одном из домиков кемпинга в селе Оленевка, сделали фото и затем открыли огонь по спящим людям. В результате стрельбы никто не пострадал.

Впоследствии, по данным Telegram-канала, четыре лодки с членами ДРГ (всего около 20 человек) были уничтожены российскими силовиками у мыса Тарханкут.

Ранее силовики задержали украинского диверсанта под Псковом, он пытался совершить поджог на железной дороге. Правоохранители замаскировались под листву и поймали шокированного мужчину с поличным.