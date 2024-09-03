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13:50, 3 сентября 2024Экономика

Продажи китайских кроссоверов в России резко выросли

«Автостат»: продажи Haval Jolion достигли рекордных 2510 штук в конце августа

Фото: Tshekiso Tebalo / XinHua / Globallookpress.com

В период с 26 августа по 1 сентября в России рекордно выросли продажи китайских кроссоверов Haval Jolion, за это время в стране раскупили в общей сложности 2510 подобных автомобилей. О резком росте спроса граждан РФ на данные машины сообщает «Автостат» со ссылкой на собственную статистику.

Реализация вышеуказанной модели оказалась максимальной за одну неделю. В итоге во второй половине августа вышеуказанная модель стала лидером российского авторынка, уточнили эксперты. Haval Jolion удерживает за собой статус самых популярных в РФ автомобилей вторую неделю подряд.

На втором месте по уровню востребованности оказалась еще одна китайская модель — кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max. Реализация этих автомобилей за отчетный период составила 2150 штук. Тройку лидеров замкнул седан Lada Granta с результатом в 1793 единицы. В топ-5 также вошли Chery Tiggo 4 PRO (1516) и еще одна модель «АвтоВАЗа» — Lada Vesta (1457), резюмировали аналитики.

Таким образом, тройка самых популярных моделей машин в России не меняется вторую неделю кряду, однако объемы продаж всех трех марок в период с 19 по 25 августа были заметно ниже. Так, за то время Haval Jolion купили 1856 раз, Chery Tiggo 7 PRO Max — 1792, а Lada Granta — 1727.

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