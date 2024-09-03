Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора АПЛ Спасского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика Российской академии наук, генерального конструктора атомных подводных лодок (АПЛ) Игоря Спасского в связи со смертью ученого. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Спасский стал заместителем главного инженера Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» в 1956 году, а с 1974 по 2007 годы он возглавлял бюро. В качестве генерального конструктора «Рубина» он был ведущим разработчиком всех АПЛ бюро, включая подводные ракетные крейсеры проекта 949А «Антей».

«Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-Морского Флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания», — говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что Игорь Спасский умер на 99-м году жизни. По проектам академика было создано более 200 подлодок.