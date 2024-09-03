Путин заявил о возможном участии монгольских военных в параде 9 мая на Красной площади

Путин: монгольские расчеты смогут участвовать в параде 9 мая на Красной площади

Монгольские военные расчеты смогут участвовать в параде 9 мая на Красной площади. О вероятном участии Монголии в параде Победы заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с монгольским лидером Ухнаагийн Хурэлсухом, передает ТАСС.

«Прорабатывается возможность того, чтобы расчет Вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — заявил глава России.

Путин уточнил, что пригласил Хурэлсуха приехать 9 мая 2025 года в Москву.

Российский президент оценил вклад монгольского народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом. По его словам, в годы Великой Отечественной войны на собранные жителями Монголии деньги построили истребители авиационной эскадрильи «Монгольский арат» и танки, которые в составе бригады «Революционная Монголия» прошли боевой путь до Берлина.

«Многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом для выстраивания российско-монгольских отношений», — заключил Путин.

Ранее Путин дал оценку отношениям с Монголией, заявив о необходимости диверсифицировать экономические связи.