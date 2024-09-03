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13:25, 3 сентября 2024Мир

Путин дал оценку отношениям с Монголией

Путин: России и Монголии надо диверсифицировать экономические связи

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Отношения с Монголией являются одним из приоритетных направлений для России, и теперь перед Москвой стоит задача диверсифицировать экономические связи. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Главная задача — это диверсификация наших экономических связей. У нас хорошие возможности для развития кооперации. Будем поддерживать и дальнейшее развитие межрегиональных контактов», — рассказал российский лидер премьеру Монголии Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ.

Путин также подчеркнул, что Россия и Монголия развивают контакты в самых разных сферах от экономики до спорта и науки. По его словам, Улан-Батор делает все для отношений с Москвой.

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      Максим Габриелян
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